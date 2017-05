Böhlen/Großdeuben. 1000 Jahre Großdeuben werden in diesem Jahr im Böhlener Stadtteil gefeiert – jeden Monat gibt es dazu einen Höhepunkt. Im Mai ist nun das Straßenfest in der Zeschwitzer Straße dran. An drei Tagen wird das neue Wohngebiet zum Sportplatz, zur Bühne sowie zur Renn- und Reitstrecke. Claude Böhler, Bauträger der in dem Ort entstehenden Baugrundstücke, und seine Familie versprechen ein Wochenende voller Aktionen, Musik, Tanz, Kabarett und Vorträgen.

Der Startschuss für das Fest-Wochenende fällt am Freitag um 18 Uhr. Gemeinsam mit Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) wird Böhler das Bierfass anstechen, ab 19.30 Uhr gibt es Countrymusik am Lagerfeuer und Grillspezialitäten. Der Sonnabend steht dann ganz im Zeichen der Familien, die das Wohngebiet besuchen. Drohnenvorführungen und Rundgänge durch die Zeschwitzer Straße (10 Uhr), Schmunzelkabarett mit Erwin Rattunde (14 Uhr) und der Vortrag „Vom ehemaligen Häuerbad zum jetzigen Wohngebiet“ (14.30 Uhr) stehen genauso auf dem Programm wie ein HipHop-Workshop für Jugendliche mit Natascha Böhler (15 Uhr) und Puppentheater mit den Böhlener Puppenbühne (16 Uhr). Doch damit ist das Ende noch längst nicht erreicht. Am Sonnabend können sich Kinder und mutige Erwachsene außerdem an Karaoke versuchen oder den Abend tanzend verbringen. Für die passende Musik sorgt die Band Tageins.

Noch mehr Sport ist den ganzen Tag über in der Zeschwitzer Straße möglich. Wettkämpfe gibt es sowohl im Tischtennis und im Bogenschießen als auch im Boccia. Die Kinder haben Gelegenheit, einen Parcours mit einem Rennquad zu bewältigen und sich aufs Pferd zu wagen. „Damit werden wir hoffentlich allen Wünschen und Generationen gerecht“, sagt Böhler. Er rechnet mit zahlreichen Gästen, darunter die jetzigen Bewohner des neuen Wohngebietes „und auch die zukünftigen Großdeubener“. Denn für den nächsten Bauabschnitt liegen schon etliche Reservierungen vor. „Das Fest ist eine schöne Gelegenheit, die neuen Nachbarn kennen zu lernen.“

Gefeiert wird auch noch am Sonntag. Der Vormittag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11 Uhr steht das Duo Höfer & Dressler auf der Bühne, zwei Studenten des Gewandhausorchesters. Die Sieger der Sportwettkämpfe bekommen dann um 14 Uhr ihre verdienten Ehrungen und Medaillen.

Bis zum großen Straßenfest bleibt für Familie Böhler allerdings noch einiges zu tun. Zwar ist die große Terrasse des Wohngebietes mittlerweile fertig und geschmückt, doch dahinter entsteht dieser Tage noch eine gepflasterte Fläche unter anderem für Biertischgarnituren und die Sportwettkämpfe.

Von Julia Tonne