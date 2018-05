Böhlen

Mit ihrer nächsten Show „Let’s dance“ liefert die Tanzgruppe Böhlen der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster wieder ihr Jahreszeugnis ab. Kurz vor Beginn der Sommerferien sind Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde eingeladen, sich davon zu überzeugen, was die einzelnen Gruppen gelernt haben. Am Sonntag geht die Tanzshow in ihre nächste Runde.

Mitwirkende vom Kind bis zum Senior

Mit von der Partie sind sämtliche Schüler – vom vierjährigen Knirps bis hin zu den Senioren der Gruppe „Spätlese“. Das Motto diesmal lautet: „Tierisch abgetanzt“. Und eines verspricht Tanzlehrerin Simone Viereder: „Es wird wild.“ 124 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden am Sonntag auf der Bühne stehen und das zweistündige Programm gestalten.

Um 15 Uhr geht es im Kulturhaus los, Karten sind an der Abendkasse zu bekommen und kosten sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Jugendtanzgruppe reist nicht zum Festival

Seit mehr als 20 Jahren mittlerweile gibt es die Tanzgruppen. Eine von ihnen – die Jugendtanzgruppe – stellte sich bereits gar außerhalb Sachsens vor und reiste schon zweimal zur Europeade, zu Europas größtem Folklorefestival. In diesem Jahr allerdings müssen die Mädchen aussetzen.

Nach den Reisen nach Belgien und Finnland ist schlicht nicht mehr genügend finanzieller Puffer da, um im Juli nach Portugal zu fliegen. „Aber nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei“, verspricht Viereder. Dann nämlich finde das Festival in Deutschland statt.

Von Julia Tonne