Böhlen

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr parkte neben Polizisten in der Böhlen Joseph-Haydn-Straße ein Citroen Nemo ein. Auffällig war, dass der Fahrer ausstieg und fluchtartig in ein Haus rannte. Das schauten sich die Beamten näher an. es stellt sich heraus, dass das Auto war gestohlen gemeldet war.

Die Kennzeichen gehörten an ein völlig anderes Fahrzeug. Die Fußspuren im frisch gefallenen Schnee zeigten, dass der bis dato Unbekannte noch im Haus war. An einer Wohnungstür öffnete die Inhaberin, behauptete jedoch, allein in der Wohnung zu sein. Da dies wenig glaubhaft war, schauten die Beamten nach und fanden den Fahrer, der sich im Schlafzimmer hinter einem Schrank versteckt hatte. Bei ihm handelte es sich um einen 40-Jährigen, der der Polizei bereits bekannt war.

Autodieb aus Böhlen hatte keinen Führerschein

Wie die Beamten bereits wussten, hat er keine gültige Fahrerlaubnis und gilt als Konsument von Betäubungsmitteln. Auch in der Nacht zeigte der durchgeführte Drogentest den Konsum von Amphetaminen an. Er musste mit zur Blutentnahme.

Das Auto wurde sichergestellt. Es gehört einer Firma in Leipzig und wurde im November 2018 im Leipziger Stadtteil Connewitz gestohlen. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln verantworten. Lediglich das Verstecken vor der Polizei bleibt folgenlos.

