Böhlen

Ein bisschen Geografie, ein wenig Biologie und Kunst obendrauf: Die Schultheaterwoche im Kulturhaus Böhlen hat von allem etwas zu bieten. Zum siebten Mal bereits sind die Landesbühnen Sachsen hier zu Gast, um eine Woche lang für Kinder des Landkreises zu spielen. 330 Anmeldungen gab es diesmal, insgesamt vier Stücke wurden gezeigt.

Schultheaterwoche im Kulturhaus Böhlen Quelle: Lena Meier/Stadtverwaltung

Und die waren oft nicht so, wie die Zuschauer es dem Titel nach vermutet haben. So orientierte sich zwar „Der Frosch muss weg“ am Grimm-Märchen „Der Froschkönig“. Allerdings konnten in dem Stück, geschrieben von Winfried Radeke und Peter Lund, Frösche nicht nur Prinzen sein, sondern auch Nashörner und Tornados. Vor allem aber können die glibberigen Tierchen nervtötend sein – und die Mutter der Prinzessin zur Weißglut treiben. Den zwei Autoren ist es gelungen, ein Stück darüber zu schreiben, was passiert, wenn man einen Freund mit nach Hause nimmt, den Mama nicht ausstehen kann.

Auch Löwe Leo in „König sein“ erscheint auf den ersten Blick als liebenswürdiger Kerl, der die Savanne im Griff hat. Allerdings entpuppt sich der König der Tiere als grausamer Herrscher, der seine Untertanen beherrscht. Was aber passiert und wie verändert man sich, wenn man die Chance hätte, König zu sein? In dieser Geschichte steckt neben jeder Menge Unterhaltung ein Gedankenspiel, das Kindern ihr Potenzial als Gesellschaftsmitglied nahe bringt.

Großer Zuspruch vorrangig von Grundschulen und Kitas

Vorrangig Kinder aus Grundschulen und Kindergärten waren angesprochen, die Schultheaterwoche zu besuchen. „Wir hatten auch Theaterstücke für Oberschulen und Gymnasien angeboten“, sagt Kulturhausleiterin Christiane Fuhrmann. Allerdings sei der Zuspruch dermaßen verhalten gewesen, dass „trotz engagierter Überzeugungsarbeit“ in dieser Zielgruppe keine Vorstellung umgesetzt werden konnte. Dennoch wollen Fuhrmann und die Landesbühnen nächstes Jahr einen weiteren Versuch starten, ältere Schüler zu begeistern.

Die Lehrer der ersten Klassen der Böhlener Grundschule Pfiffikus hingegen waren hellauf begeistert. „Das war die schönste Theateraufführung, die wir jemals im Rahmen der Schultheaterwoche gesehen haben“, erklärte eine Lehrerin zum Stück „Der Frosch muss weg“.

Kulturhaus bekommt neue Möbel für obere Etage

Während es im großen Saal turbulent zuging und sich die Kinder amüsierten, hatte Fuhrmann selbst noch eine andere Aufgabe zu erledigen. Sie musste die neu gelieferten Sofas im Foyer des zweiten Geschosses zurechtrücken und platzieren. Vor wenigen Wochen spendierte die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft 2000 Euro für das Kulturhaus, das die Summe in neue Möbel investierte.

Bürgermeister Dietmar Berndt und Kulturhausleiterin Christiane Fuhrmann wollen das zweite Foyer im Obergeschoss wiederbeleben. Dafür gibt es jetzt zwei Sitzecken. Quelle: Julia Tonne

„Wir wollen den oberen Bereich des Hauses wiederbeleben und hier unter anderem Vorträge und Symposien anbieten“, erklärte die Geschäftsführerin. Dafür seien Sitzecken unerlässlich. Eingefädelt hatte die Spende Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos), der sich ebenfalls weitere Nutzungsmöglichkeiten für die obere Etage wünscht. „Der Platz ist da und recht ruhig ist es auch“, sagte er. Wie gemacht also für kleine Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge.

Die Sofas sind eine gelungene Ergänzung zu den Veränderungen im Haus. So hatte das Kulturhaus erst vor wenigen Monaten einen neuen Bühnenboden bekommen und die Hebebühne sanieren können.

Von Julia Tonne