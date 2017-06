Böhlen. Nach 65 Jahren Ehe haben Anneliese (91) und Werner Richter (92) noch einmal „Ja“ gesagt. Die beiden Großdeubener ließen sich am Mittwoch von der Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz der Kirchgemeinde Großstädteln/Großdeuben in der Katharinenkirche trauen – im Beisein der Tochter Carola Schröder und des Böhlener Bürgermeisters Dietmar Berndt.

Werner Richter ist gebürtiger Markkleeberger, er besuchte die Schule in Großstädteln, arbeitete im Werk Böhlen als Elektriker und nach seiner Kriegsgefangenschaft (1951 entlassen) im Kombinat „Otto Grotewohl“. Seine Frau hingegen stammt aus Schlesien, war Platzanweiserin im Kino Großdeuben und an Filmtagen in der Zentralhalle Gaschwitz. Später bekochte sie Schüler in Schule und Hort Zöbigker und danach Sportler beim ASV in Markkleeberg. Zur Familie gehören zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn, der bereits verstorben ist, sowie zwei Enkel.

Getraut worden sind die beiden vor 65 Jahren in der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Leipzig-Connewitz. Nun zur Eisernen Hochzeit trat die evangelische Pfarrerin in Großdeuben in Aktion. Sozusagen Ökumene in Reinkultur. Denn die eiserne Braut ist katholisch, der Bräutigam hingegen evangelisch.

Von jto