Im Böhlener Stadtteil Großdeuben nimmt die erste Bahnbrücke Formen an. Bis Herbst sollen die Bauwerke in der Zwenkauer und Lindenstraße komplett fertig sein. Die DB Netz AG, Bauherr der Maßnahmen, erneuert derzeit alle drei Brücken in dem Ortsteil, um eine moderne Schieneninfrastruktur zu schaffen.