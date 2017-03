Böhlen/Lippendorf. Eine weithin sichtbare Fackel über dem Dow-Werk Böhlen zeugte am Mittwochabend von einer Störung. Laut Unternehmenssprecherin Sandra Brückner habe dadurch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Mitarbeiter, Nachbarschaft und Umwelt bedeutet. Gegen 18 Uhr sei es am Dow-Standort Böhlen zu einem Ausfall des Crackers gekommen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Diese und weitere Anlagen seien daraufhin in einen sicheren Betriebszustand gefahren worden. „Die in den Anlagen befindlichen Kohlenwasserstoffe wurden sicher und gefahrlos über die Hochfackel verbrannt“, so Brückner. Dies führte zu dem weithin sichtbaren Feuerschein.

Das Unternehmen informierte die zuständigen Behörden und hat die Ursache für den Produktionsausfall ermittelt. In den nächsten Tagen sollen die Anlagen schrittweise wieder in Betrieb genommen werden. Während dieser Zeit sei in den Tages- und Nachtstunden mit weiterer Fackeltätigkeit und mit Lärm zu rechnen. Das Unternehmen bittet die Anwohner für mögliche Beeinträchtigungen um Verständnis.

Die Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung für den Betrieb der Anlagen am Chemiestandort Böhlen. Mit ihrer Hilfe werden überschüssige Kohlenwasserstoffgase gefahrlos verbrannt. Sie kommt vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen und bei Betriebsstörungen zum Einsatz.

Von André Neumann