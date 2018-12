Böhlen

In Böhlen ist das Gotteshaus in der Kirchgasse nicht mehr nur zu sehen, sondern auch wieder zu hören. Am Sonntag sind die Glocken der Christophoruskirche nach Sanierung und Restaurierung neu in ihren Dienst gestellt worden. Nach einem guten halben Jahr außer Haus erklingen sie nun deutlich lauter und voller als bislang.

„Was unter anderem mit dem neuen Glockenstuhl zusammenhängt“, erklärte Pfarrer Christoph Krebs beim Festgottesdienst am zweiten Advent. Denn dieser sei nicht – wie der bisherige – aus Stahl, sondern aus Holz. „Zudem hat der Neubau ein Hängen der Instrumente in gleicher Richtung ermöglicht“, ergänzte der Tragwerksplaner Reinhard Hunger.

Glocken am Sonntag beim Gottesdienst zu hören

Zum Einsatz kamen die Glocken am Sonntag jedoch nicht schon zu Beginn des Gottesdienstes, sondern erst währenddessen. Zunächst einmal lieferte Krebs Details zur Entstehungsgeschichte. Und die ist lang. Schließlich wurde die große Glocke (mit einem Gewicht von 860 Kilogramm) bereits im Jahr 1500 gegossen, die mittlere, die 540 Kilogramm auf die Waage bringt, dann 1516.

Die Christophoruskirche in Böhlen Die Christophoruskirche steht seit nunmehr fast 480 Jahren. 1540 wurde sie erstmals erwähnt und ist damit das älteste Gebäude der Stadt Böhlen. Das Gotteshaus ist ein Saalbau mit gerade geschlossenem Chor und Breitwestturm. Die Fundamente des Schiffs, des Turms und des Altartisches sind romanisch, der Altaraufsatz und die Kanzel stammen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

„Und beide haben die gleichen zwei Inschriften: untypisch für die damalige Zeit“, erklärte der Pfarrer. Sie lauten in lateinischer Sprache: „Oh König der Ehren, komm mit Frieden“ und „Gegrüßet seist Du Maria voll der Gnaden“. Die jüngste und zugleich kleinste Glocke, gegossen 1908 in Apolda, weise den Spruch „Kommt, es ist soweit“ auf.

Darum sind Glocken für eine Kirche wichtig

Ursprünglich gehörte nur das kleinste Exemplar, das nicht restauriert wurde, zur Böhlener Kirche. Die beiden Schwestern wurden in den 1940er Jahren eingeschmolzen, um daraus Kanonen und Granaten für den Krieg herzustellen. Erst nach dem Krieg erhielt das Gotteshaus – erstmals 1540 erwähnt und damit das älteste Gebäude der Stadt – Ersatz. Diesen lieferte die Kirche des überbaggerten Ortes Zeschwitz.

Mehr als 800 Kilogramm hingen am Kran und schweben in die Christophoruskirche ein. Quelle: Julia Tonne

Was aber bedeuten die Glocken für eine Kirche? Warum sind sie so wichtig? Pfarrer Krebs dazu: „Sie begleiten uns durch den Alltag und durch das Leben.“ Sie läuten morgens zum Wecken, mittags zur Pause und zum Innehalten, abends zum Gebet. Sie läuten aber auch, wenn ein Kind getauft werde, Frau und Mann den Bund fürs Leben eingingen oder ein Mensch sterbe. „Die Glocken machen Ereignisse öffentlich, rufen die Menschen zusammen und ordnen unsere Zeit.“

70 Gottesdienstbesucher in Böhlen

Am Sonntag riefen die Glocken rund 70 Gottesdienstbesucher in die Christophoruskirche. Darunter Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt, zahlreiche Stadträte, Bauleiter und der Architekt Wolfgang Friebe sowie Kantorin Elisabeth Höpfner, die mit der Gemeinde den Kanon „Der Klang unserer Glocken tönt weit in die Stadt hinein“ anstimmte und ob der gelungenen Mehrstimmigkeit sichtlich begeistert war.

Die Glocken der Böhlener Kirche wurden umfassend saniert. Quelle: Claudia Carell

Dass die Instrumente für die Böhlener von großer Bedeutung sind, habe sich laut Pfarrer Krebs anhand der „riesigen Spendenbereitschaft“ gezeigt. Insgesamt investierte die Gemeinde mehr als 60.000 Euro in die Restaurierung der Glocken und den Neubau des Glockenstuhls. Rund 11.000 Euro steuerte die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig bei.

Weitere geförderte Glockensanierungen Diese Projekte wurden in der Vergangenheit von der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig gefördert: Die Katholische Pfarrei Sankt. Peter und Paul Markkleeberg bekam 2001 ein neues Glockengeläut für die Kirche St. Peter und Paul. Fördersumme: 15.500 Euro. Der Glockenturm der katholischen Pfarrei Sankt Joseph in Borna wurde 2002 erneuert. Die Stiftung gab hier 5000 Euro dazu. Vor vier Jahren wurde die Sanierung des Geläuts und des Glockenturmgestühls der Kirche Hohendorf mit 10.000 Euro gefördert.

„Für die Stiftung war es selbstverständlich, die Restaurierung in einer solchen Größenordnung zu unterstützen – trotz der aktuellen Niedrigzinslage, die Stiftungen bekanntlich stark zu schaffen macht“, betonte Wolfgang Klinger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kultur- und Umweltstiftung.

Von Julia Tonne