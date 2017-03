Die Großdeubener gehen auf die Barrikaden – gegen die Schließung der Konsumfiliale in dem Böhlener Stadtteil. Zahlreiche Bewohner haben sich in Briefen an die Zentrale des Unternehmens gewandt, andere haben bereits Unterschriften gesammelt. Denn für die Anwohner wäre die Schließung eine Katastrophe.