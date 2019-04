Böhlen/Großdeuben

Er hatte sich eindeutig unterschätzt: Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstag gegen halb drei Uhr nachmittags mit seinem Sattelzug unter der Bahnbrücke in der Lindenstraße (Ortsteil Großdeuben) hindurch gefahren – und stecken geblieben. Der Fahrer hatte die Durchfahrtshöhe nicht beachtet. Nachdem sein Gefährt befreit werden konnte, war klar, dass die Brücke bei dem Malheur in Mitleidenschaft gezogen worden war, es entstand Sachschaden. Eine Gefahr für den Zugverkehr bestehe laut Polizei aber nicht.

Von lvz