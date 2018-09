Böhlen

Mehr Geld für die Feuerwehr, mehr Geld für Grundschule und Hort: Der Böhlener Stadtrat hat am Dienstagabend in einer Sondersitzung einige Beschlüsse nachgeholt. Denn das Gremium war während der letzten Zusammenkunft nicht beschlussfähig. Nachzuholen blieben nicht nur Entscheidungen zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts einiger Grundstücke in Großdeuben, sondern auch überplanmäßige Ausgaben.

Neue Einsatzkleidung für die Wehren

Unter anderem für die Ortsfeuerwehren Böhlen und Großdeuben. Beide erhalten zusammen rund 30 000 Euro für den Erwerb neuer Einsatzkleidung. „Wir hatten beim Freistaat zusätzlichen finanziellen Bedarf angemeldet und selbst Mittel in unseren Haushalt eingestellt. Nun kam die Zusage, dass wir Fördermittel bekommen“, sagte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Hauptamtsleiterin Petra Kühn ergänzte, dass damit nicht nur 8000 Euro zur Verfügung stünden, sondern eben fast das Vierfache.

Mehr Einsätze – Kleidung wird mehr beansprucht

Steffen Götz, am Dienstagabend erst vom Rathauschef zum ersten stellvertretenden Stadtwehrleiter ernannt, erklärte, dass die bisherige Kleidung dringend erneuert werden müsse. „Die Einsatzzahlen der vergangenen Jahre sind stetig nach oben gegangen, entsprechend verschlissen sind die Jacken und Hosen.“ Dabei sei gute Kleidung das A und O, schütze sie schließlich die Kameraden bei ihren Einsätzen. Götz war am Dienstag in Vertretung für Stadtwehrleiter Andreas Krilla da, der bei der kürzlich stattgefundenen Wahl in seinem Amt bestätigt und von Berndt stellvertretend ernannt wurde. Zweiter Stellvertreter wurde übrigens Matthias Kannecht, zugleich auch Stadtrat für die SPD-Fraktion.

Leitungssanierung auf dem Schulgelände

Einstimmig beschloss der Rat zudem außerplanmäßige Ausgaben für die Sanierung der Entwässerungsleitung der Außenanlagen an der Grundschule und am Hort. „Die Abwasserleitung im Gebäude in der Lessingstraße, wo Schule und Hort untergebracht sind, ist völlig marode“, sagte Berndt . Allerdings müsse nicht nur diese dringend einer Sanierung unterzogen werden, sondern auch das Dach des Hauses.

Von Julia Tonne