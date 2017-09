Böhlen: Mehr als 100 Sänger bringen „Carmina Burana“ auf die Bühne

Böhlen. Im Großen Saal des Kulturhauses Böhlen, Leipziger Straße 40, wird am Sonnabend um 18 Uhr eines der bekanntesten Werke des 20. Jahrhunderts aufgeführt: Carl Orffs „Carmina Burana“.

Die 1803 gefundene Handschrift stellt eine Sammlung mittelalterlicher Texte in lateinischer, altfranzösischer und auch mittelhochdeutscher Sprache dar und umfasst eine weite Spanne weltlicher Themen: Die Wechselhaftigkeit von Glück und Wohlstand, die Flüchtigkeit des Lebens, die Freude über die Rückkehr des Frühlings sowie die Genüsse und Gefahren von Zechen, Völlerei, Glücksspiel und Wollust. Dafür steht das bekannte Glücksrad der Fortuna, welches sich unbeirrt und schicksalshaft dreht. Carl Orff bekam 1935 diese Texte in die Hände und machte daraus eine grandiose und stimmgewaltige Kantate.

Unter der Leitung von Andreas Moritz schlossen sich für dieses außergewöhnliche Projekt fast 100 erfahrene Sängerinnen und Sänger des Kammerchors Böhlen und des Leipziger Lehrerchors sowie ausgewählte Solisten zusammen, um mit zwei Konzertflügeln und großem Schlagwerk dieses beeindruckende Werk zu inszenieren. Stimmgewaltig gestalten sie musikalisch magische Bilder und werden die Zuhörer mit überwältigender Kraft und mitreißenden Rhythmen in eine mittelalterliche Fantasiewelt entführen. Als Solisten sind an dem Abend Carolin Creutz-Moritz (Sopran), Johannes Pietzonka (Tenor) und Arvid Fagerfjäll (Bariton) zu hören. Am Klavier sitzen Frank Peter und Kai Nestler.

Unterstützt wurde das Projekt von der Dow Chemical und der Leag AG, Karten kosten zehn Euro an der Abendkasse, ermäßigt fünf Euro.

Von LVZ