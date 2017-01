Böhlen. Das neue Jahr fängt für den SC Eintracht 09 Großdeuben sehr gut an. Denn am 30. Dezember 2016 hat der Verein die letzte Rate des zinsfreien Kredits an die Stadt Böhlen zurücküberweisen. Damit sind die Sportler nun nicht nur schuldenfrei, sondern endlich auch ganz offiziell Besitzer des Geländes in der Zwenkauer Straße. Wie berichtet hatte die Stadt insgesamt 15 000 Euro bewilligt, die in Raten von 200 Euro pro Monat abgezahlt werden sollten. Doch der SC Eintracht war schneller, als er selbst und alle anderen vermutet hätten und überwies die noch ausstehenden rund 13 000 Euro in einem Rutsch.

„Auf dem Spendenkonto hatte sich in den vergangenen Wochen doch einiges angesammelt“, sagt Vereinsvorsitzende Babett Fichtner. Ein Grund dafür sei vor allem das Spaßturnier zwischen der Herrenmannschaft und dem MDR-Team Ende Oktober gewesen. Alleine an dem Tag seien rund 4000 Euro an Spenden zusammengekommen. Auch die zahlreichen „Elf Freunde“ des Vereins hatten noch eine Überraschung parat. Zum Jahresende zogen sie bündelweise Scheine vor versammeltem Verein aus den Hosentaschen und überreichten noch einmal eine vierstellige Summe. „Damit haben wir nicht gerechnet, das war schon sehr emotional“, macht Fichtner deutlich, die für ihr unermüdliches Engagement im vergangenen Jahr des Ehrenamtspreis der Stadt verliehen bekam.

Doch bei den Großdeubener Kickern gilt das Motto: „Nach dem Projekt ist vor dem Projekt“, das heißt, dass es für das Jahr 2017 schon wieder neue Planungen gibt. Zunächst einmal beteiligt sich der SC an den Feierlichkeiten zum Jubiläum 1000 Jahre Großdeuben. Im April lädt er zum Osterfeier ein, im Juni zum großen Pfingstfest. Und da gehen die Sammelaktionen weiter. Denn die Sanierung des Vereinshauses steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Vergleichbar ist das Vorhaben aber nicht mit dem Kauf des Geländes, immerhin rechnet Fichtner mit Sanierungskosten in Höhe von rund 30 000 Euro. Sie hofft zugleich aber auf Fördermittel. Sowohl die Erneuerung der Fensterfront als auch die Instandsetzung der Fassade seien dringend notwendig, „das Vereinshaus ist energetisch schlicht eine Katastrophe.“

Vieles davon wollen die Sportler in Eigenleistung noch in diesem Jahr schaffen. Doch dafür braucht es noch etwas: eine Art Werkstatt. Der Verein sucht daher einen möglichst kostenlosen Fertigteilcontainer, „den jemand vielleicht gerade aussortiert und nicht mehr braucht“, wie Fichtner sagt. Er werde benötigt, um Werkzeuge und auch die Kreisemaschine zu lagern.

