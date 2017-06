Am Freitag kommt Christine Junghanns das letzte Mal in das BSZ Leipziger Land. Dann wird die dienstälteste Fachleiterin in den Ruhestand verabschiedet. 37 Jahre lang lebte die heute 63-Jährige für ihre Aufgaben und die Einrichtung, „die Fußstapfen, die sie hinterlässt, sind riesig“, sagt Schulleiter Jörg Großkopf.