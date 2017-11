Böhlen: Verein Wegweiser hat neue Räume bezogen – in der Stadtverwaltung

Der Verein Wegweiser ist nun offiziell in seinem neuen Domizil anzutreffen. Er konnte endlich ins Haus II der Böhlener Stadtverwaltung umziehen, nachdem die bisherigen Räumlichkeiten in der Baracke in der Leipziger Straße vollends marode wurden. Für Leiterin Annett Engelmann ist der Umzug ein Quantensprung.