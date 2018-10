Böhlen

Eltern von Krippen- und Kita-Kindern in Böhlen müssen in absehbarer Zeit mit höheren Kosten rechnen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Böhlen berät am Dienstag über eine Anpassung der Gebühren für die Kindertagesstätten.

Betriebskosten sind gestiegen

Wegen der gestiegenen Betriebskosten müsse auch Böhlen über höhere Gebühren nachdenken, wie es aus dem Rathaus heißt. Die letzte Änderung diesbezüglich sei im Jahr 2015 erfolgt.

Stadtrat müsste zustimmen

Gibt der Ausschuss, der sich am Dienstag um 18.30 Uhr im Haus II der Stadtverwaltung trifft, grünes Licht, muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung noch zustimmen.

Von Julia Tonne