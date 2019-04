Böhlen

Am 1. Mai wird in Böhlen vor dem Kulturhaus traditionell wieder ordentlich gefeiert. Zu erleben gibt es vieles – angefangen bei einem Schachturnier über das Maibaumsetzen bis hin zu Auftritten des Kulturvereins.

Das Turnier um den Schachmeister beginnt bereits 10 Uhr. Und während die Spieler Ruhe brauchen und im Haus selbst ihre Züge durchdenken, startet der Trubel ab halb elf auf dem Platz vor dem Kulturhaus. Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) übernimmt die Begrüßung und wird auch beim Aufstellen des Maibaums helfen. Das Konzert auf der Bühne bestreiten unter anderem das Blasorchester und die Tanzgruppe der Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ (10.45 bis 13.30 Uhr) sowie die Happy Junior Band mit einem Akkordeonkonzert (14.30 bis 16 Uhr). Die Puppenbühne, die übrigens im nächsten Jahr 70 Jahre existiert, spielt ab 11.30 Uhr in ihrem Raum ein Stück für Kinder.

Aaußerdem gibt es eine Kinderbastelstraße, Fahrgeschäfte, Kinderschminken, einen Segway-Parcours, Tischtennisroboter sowie Spiele mit der Jugendfeuerwehr Böhlen. Auch der neu gegründete Verein „100 Jahre Industriekultur Böhlen – Lippendorf“ stellt sich vor, er sucht Mitstreiter und informiert über seine Vorhaben.

Mit vor Ort sind zahlreiche Stadträte und die, die es werden wollen. Anlässlich des 1. Mai stellen sich etliche Kandidaten für den Böhlener Stadtrat vor und wollen mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Eines wird in diesem Jahr fehlen: der Tanz in den Mai am 30. April. Weil es in den vergangenen Jahren immer weniger Besucher dafür gab, hat sich die Stadtverwaltung entschlossen, den Tanz erst einmal auszusetzen.

Von Julia Tonne