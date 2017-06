Kaum ist der eine Fördermittel-Bescheid in Böhlen angekommen, trifft der nächste ein. Die Stadt erhält 360 000 Euro aus dem Topf „Brücken in die Zukunft“, um damit den Anbau an das Rathaus realisieren zu können. Dieser soll zukünftig das Archiv beherbergen und einen Fahrstuhl bekommen.