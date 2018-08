Böhlen

Dachsanierung am Schul- und Hortgebäude, die Instandsetzung der dortigen Abwasserleitung und ein neuer Fahrradunterstand für die Oberschule: Die Stadt Böhlen rüstet bei ihren Schulen nach und investiert dafür rund 330 000 Euro. Ein Großteil des Geldes – circa 227.000 Euro – kommt aus dem Fördertopf Schul-Infra, der an das Programm „Brücken in die Zukunft“ gekoppelt ist.

Grundschule: Abwasserleitung und Dach müssen erneuert werden

„Die Abwasserleitung im Gebäude in der Lessingstraße, wo Schule und Hort untergebracht sind, ist völlig marode“, sagt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Allerdings müsse nicht nur diese dringend einer Sanierung unterzogen werden, sondern auch das Dach des Hauses. Die Gefahr, dass Regenwasser eindringe und dann auch in die oberen Räume gelange, sei recht groß. Dieser Wochen sei das wegen der Witterung glücklicherweise kein Thema, „aber es muss ja auch nicht erst dazu kommen“. Das solle schon deshalb verhindert werden, weil die räumlichen Kapazitäten von Schule und Hort ohnehin erreicht seien.

„Angedacht ist ja in naher Zukunft auch ein Anbau an das Gebäude“, macht Berndt deutlich. Auch die Unterstellmöglichkeit von Zweirädern an der Oberschule ist in einem desolaten Zustand. „Das nehmen wir ebenfalls in Angriff“, versprach der Rathauschef. Größter Posten sei laut Berndt die Instandsetzung der Abwasserleitung.

Fördermittelzusage zunächst nur telefonisch

Allerdings muss sich die Stadtverwaltung noch etwas in Geduld üben, zunächst einmal hat der Landkreis über diese drei konkreten Maßnahmen abzustimmen. Die Fördermittelzusage gab es zumindest schon telefonisch, welche Projekte davon umgesetzt werden, müssen die Stadt vorschlagen und der Landkreis absegnen. Sobald der Fördermittelbescheid schriftlich vorliege, könne die Verwaltung schon einmal die Sanierung der Abwasserleitung ausschreiben. Berndt und Bauamtsleiterin Katrin Aust hoffen, dass diese erste Maßnahme Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen werden kann, Dachsanierung und Fahrradunterstand folgen danach.

Erste Gespräche über Rathausanbau

Geld aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ hat die Stadt auch für ihren geplanten Rathausanbau zugesichert bekommen. Dieser Tage, so der Bürgermeister, seien erste Gespräche dazu gelaufen. „Zunächst einmal müssen wir uns Gedanken machen, welche Räumlichkeiten wir wohin tauschen können, was umgenutzt werden kann und wie der Anbau dann aussehen soll.“

Einvernehmen in der Verwaltung gebe es hinsichtlich der Position des Anbaus. Er soll an der Rückseite entstehen und außerdem einen Lift bekommen, damit alle Ämter des Rathauses zukünftig barrierefrei zu erreichen seien.

Von Julia Tonne