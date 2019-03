Böhlen

Drei Kilometer sind es gerade einmal zwischen der Stadt Böhlen und dem Stadtteil Großdeuben. Für einige aber scheinen es deutlich mehr zu sein. Manche Großdeubener fühlen sich abgehängt, nicht ernst genommen von der Kernstadt. Klaus Fuchs, einstiger Großdeubener und Autor der Chronik zur 1000-Jahr-Feier des Ortes, mahnt zur Gemeinsamkeit. „Wo ein Wille zur Gemeinsamkeit ist, wird sich ein Weg finden müssen. Erst dann kommt die Stadt auch gefühlt zu ihren Stadtteilbürgern in Großdeuben. Sonst bleiben die drei Kilometer Entfernung zwischen Kernstadt und Stadtteil gedanklich wie die Entfernung zum Mond“, schreibt er.

Stadtverwaltung erwidert Kritik aus Ortsteil

Kritik einiger Großdeubener an der Stadt Böhlen lässt diese nicht gelten. Sowohl Stadtverwaltung als auch Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) reagieren auf die Vorwürfe aus dem Stadtteil und verweisen darauf, etliches für Großdeuben geschafft zu haben und vor allem immer und jederzeit Ansprechpartner zu sein.

In den vergangenen Tagen hatten sich einige Großdeubener zu Wort gemeldet und sich zum einen über die Verschmutzung in der Zwenkauer Straße beschwert und zum anderen moniert, dass der Ort von Böhlen vergessen werde. Sie machten das unter anderem an der maroden Turnhalle, an der fehlenden Busverbindung nach Böhlen und am Fehlen einer Begegnungsstätte sowie an der Schließung des Konsums fest.

Viele Dinge sind erledigt worden

„Wir vergessen Großdeuben nicht“, macht Berndt nun deutlich. Allein beim Thema Zwenkauer Straße habe die Stadt die Sauberkeit überwacht. „Wenn das Ordnungsamt Bescheid wusste, wurde sofort die Straße gereinigt. Außerdem sind die Fußwege abgepollert worden, damit die Lastwagen diese nicht mehr überfahren“, erklärt er. Anwohner in der Straße hatten sich wiederholt bei der Stadt und auch bei der DB Netz AG als Bauherr über die extremen Belastungen durch die Bauarbeiten an der Bahntrasse beschwert.

Auch die Ansicht einer Gruppe von Großeubenern, der Stadtteil finde in Böhlen kein Gehör, kann der Rathauschef nicht nachvollziehen. Allein beim Thema Konsumschließung habe er alles versucht, um den Konsum zu halten oder so schnell wie möglich eine Alternative nach Großdeuben zu holen. Bislang ohne Erfolg. „ Großdeuben ist für alle angefragten Discounter kein Einzugsgebiet“, begründet er. Es sei unglaublich schwer, ein Unternehmen davon zu überzeugen, hier eine Filiale zu eröffnen.

Discounter-Filiale in Großdeuben denkbar

Hoffnung gebe es erst jetzt. Derzeit würde es Gespräche zwischen Stadt, Claude Böhler, dem Bauträger des Baugebietes Lindenstraße (Zeschwitzer Straße), und einem Discounter geben. Wie Berndt betont, könne sich Böhler bereit erklären, als Bauherr eines entsprechenden Gebäudes zu fungieren. „Und ein Unternehmen hat kürzlich geäußert, sich eine kleine Filiale in Großdeuben vorstellen zu können.“

„Die Unzufriedenheit in Großdeuben ist nicht begründet“, sagt Berndt. Sicherlich sei ein Großdeuben, wie es das vor einigen Jahrzehnten gegeben habe, nicht mehr möglich, „aber die Entwicklung in dem Stadtteil ist nicht so schlecht“. Das zeige schon die große Nachfrage nach Bauplätzen in der Zeschwitzer Straße. Zudem gebe es mit dem Gasthaus eine Begegnungsstätte, wie sie sich die Gruppe wünsche, einen Kindergarten, ein Gymnasium und Vereine.

Gymnasium Lernwelten kann Turnhalle übernehmen

Auch zum Thema Turnhalle findet Berndt klare Worte: Eine Sanierung sei zunächst nicht angedacht, zumal die Stadt den Neubau der Zweifelderhalle am Schulstandort in der Lessingstraße auf der Agenda habe und dort viel Geld investieren müsse. Der Schulleiter des Gymnasiums Lernwelten in Großdeuben hatte in der Vergangenheit die Hoffnung gehegt, dass die Stadt Böhlen der Schule und deren Träger ein benachbartes Grundstück für den Bau einer neuen Halle zur Verfügung stellen kann oder zumindest die bisherige Halle saniert.

„Wir stehen niemandem im Weg, die Schule kann die Turnhalle übernehmen oder eine Bauanfrage für das freie Grundstück stellen“, macht der Bürgermeister deutlich. Wenn das Gymnasium Wünsche habe, müsse es sich lediglich in die Spur begeben und konkrete Pläne und Konzepte vorweisen.

