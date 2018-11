Böhlen

Markkleeberg hat den Kanupark, Neukieritzsch den Hainer See, Großpösna den Bergbau-Technik-Park. In Böhlen fehlt es an eigenen Sehenswürdigkeiten, doch die Stadt macht diesen Umstand wett – damit, dass sie mittendrin liegt. Von hier sind perfekte Ausflüge ins Leipziger Neuseenland möglich. Und genau damit will Böhlen punkten und hat nun erstmals einen Image-Film und ein Logo vorgestellt.

„Böhlen hat eine starke Entwicklung hinter sich – von der grauen Industriestadt zur grünen Stadt“, erklärte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) während der Präsentation beider Neuigkeiten am Donnerstagabend. Und um eben diese Entwicklung zu zeigen, seien sowohl ein Film als auch ein Logo notwendig.

Böhlener Firmen gestalten Film und Logo

Für den Film, der unter anderem Böhlen mit seinen Stadtteilen Gaulis und Großdeuben aus der Vogelperspektive zeigt, einen Blick auf das Kulturhaus und das Freibad wirft sowie Impressionen von der 1000-Jahr-Feier von Großdeuben in den Fokus rückt, zeichnet die Böhlener Designgroup verantwortlich, das Logo entwarf Rocco Tirouche von artVantage.

Berndt will mit dem Film und dem Logo eines erreichen: Böhlen für Touristen sichtbarer machen. „Dadurch, dass die Stadt mittendrin liegt, kann sie Ausgangspunkt für Tagestouren und Ausflüge sein“, machte der Rathauschef deutlich. Zumal Böhlen durch die S-Bahn und durch die künftige A 72 perfekt angeschlossen sei. Das sei auch der Grund, weshalb die Stadt dem Tourismusverein Leipziger Neuseenland beitreten wolle und schon Mitglied im Grünen Ring sei.

Böhlen ist modern, liebenswert und mittendrin

Doch die Stadt könne noch mit weiteren Pfunden wuchern: eben mit Kulturhaus, Freibad und Ausbildungsmöglichkeiten vom Kindergarten bis hin zum Beruflichen Schulzentrum. „Kurz: Böhlen ist modern, liebenswert und mittendrin“, betonte Berndt.

Der Film übrigens soll das nächste Mal zum Neujahrsempfang gezeigt werden und anschließend auf der Homepage – die derzeit neu gestaltet wird – zu finden sein. Das neue Logo hat seinen ersten offiziellen Platz schon zugewiesen bekommen: auf dem Amtsblatt sowie auf dem Stadtkalender für 2019.

Der werde laut Berndt in den kommenden Tagen im Stadtgebiet verteilt und beinhalte die Sieger-Bilder des kürzlich ausgerufenen Fotowettbewerbs.

Von Julia Tonne