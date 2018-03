Böhlener Jugendliche sollen sich politisch einmischen

In Böhlen soll die Jugend zukünftig mehr mitreden dürfen, wenn es um deren Belange geht. Nach dem Vorbild des Kinder- und Jugendparlaments in Borna könnte in diesen Wochen ein Jugendforum entstehen, das kommunale Abläufe genauso kennen lernen wie eigene Projekte umsetzen soll. Denn Einmischen ist noch immer selten.