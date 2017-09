Böhlener Ostmaschinentreffen wird mit DDR-Messe gekoppelt

Schaulaufen in Böhlen am Sonnabend. Ob Lada, Trabant oder Moskwitsch: Alles, was Rang und Namen in der DDR-Automobilwelt hat und hatte, kann am Wochenende vor dem Kulturhaus bestaunt werden. Das Ostmaschinentreffen erlebt seine zweite Auflage und wird durch einen Markt mit DDR-Artikeln ergänzt.