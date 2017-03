Böhlen. Letztes Jahr Belgien, dieses Jahr Finnland: Die Böhlener Jugendtanzgruppe der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster reist mittlerweile für ihre Auftritte durch halb Europa. Nachdem die 20 Jugendlichen um Trainerin Simone Viereder sprichwörtlich Blut geleckt haben beim europäischen Folklorefestival in Belgien, geht es im Juli in den hohen Norden. Die Böhlener sind damit die einzige Gruppe aus Sachsen, die nach Turku zur Europeade reist.

Dabei stand Folklore bisher kaum auf dem Trainingsplan der Tanzgruppe, die insgesamt rund 100 Tänzer im Alter von vier bis 65 Jahren umfasst. Stattdessen spielten Ballett, Jazz und künstlerischer Tanz eine große Rolle. „Folklore haben wir meist nur zum 1.-Mai-Fest vor dem Kulturhaus gezeigt“, sagt Viereder. Dann beispielsweise in Form des Bänderbaumes. Doch das Interesse gerade bei der Jugendgruppe nahm zu, erst recht, als die Trainerin zahlreiche Eindrücke vom Tanzworkshop in Bozen mitbrachte, der sich unter anderem um Folklore drehte. Dabei ist der Stil keineswegs eine neue Erscheinung in Böhlen, vielmehr gab es diesen schon vor mehreren Jahrzehnten, als Karla Schimmel, heutige Vorsitzende des Kulturvereins Böhlen, hier selbst tätig wurde.

Entsprechend umfangreich ist auch der Kostümfundus, aus dem die Jugendlichen schöpfen können. Unter anderem gehören zehn original sorbische Trachten dazu. Allerdings reichen die für die anstehende Reise ins finnische Turku bei weitem nicht. Weshalb Viereder und ihre Mädels zum Teil selbst zu Nadel und Faden greifen, um bis zum Juli weitere zehn Trachten zu schneidern. „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns jemand noch Originale zur Verfügung stellen kann“, sagt die Trainerin. Zudem würden sich die Tänzer sehr freuen, wenn aus der Bevölkerung noch finanzielle Unterstützung käme, denn bisher zahlt jeder Teenager die Reise weitgehend selbst.

Fünf Tänze wollen die Mädchen nach Finnland mitnehmen, allerdings fallen Bänderbaum und Vogelscheuche schon einmal weg. Das Sondergepäck mit Baum und Utensilien der Scheuche würde die Kosten in die Höhe treiben. „Also müssen wir Tänze auswählen, deren erforderliche Requisiten in das Handgepäck passen“, erklärt Viereder lachend. Etwa eine Woche bleiben die Tänzer in Turku. Auf dem dortigen Programm stehen Auftritte in der großen Festhalle und auf Bühnen, die in der ganzen Stadt verteilt sind.

Dennoch bleiben noch ein, zwei Tage Zeit, um die Gegend zu erkunden. „In Belgien haben wir das versäumt, in Finnland aber lassen wir uns Ausflüge nicht entgehen.“ Wie sie untergebracht sind, wissen weder Trainerin noch die Mädchen. Doch sie sind genügsam, eine Turnhalle und Luftmatratzen würden ausreichen. Die Planungen der Folkloretänzer betreffen aber nicht nur Finnland, sondern gehen noch etwas weiter. Denn 2018 findet das Festival in Portugal statt. Um weitere Tänzer muss sich Viereder keine Sorgen machen, die nächsten Anwärter stehen bereits in den Startlöchern.

Wer Folklore einmal erleben möchte, kann den Mädchen nicht nur am 1. Mai zuschauen, sondern schon am 2. April. Im Böhlener Kulturhaus gibt es an dem Tag ab 15 Uhr wieder „Let´s dance“ – ein Tanzfest, bei dem alle Tanzstile gezeigt werden und alle Gruppen auftreten. Wer für die Reise spenden oder Trachten zur Verfügung stellen möchte, kann sich an den Förderverein der Musikschule wenden.

Von Julia Tonne