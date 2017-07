Böhlener Tanzgruppe bei Folklorefestival in Finnland dabei

Böhlen. Beim größten Folklorefestival Europas im finnischen Turku sind ab Mittwoch auch 20 junge Frauen vom Tanzstudio Böhlen dabei. Unter rund 5000 Teilnehmern dieser Europeade sind sie die einzigen Vertreter des Bundeslandes Sachsen. Im Vorfeld hatten die Mädels der Gruppe, die zur Musik-und Kunstschule „Ottmar Gerster“ des Landkreises gehört, sowie fleißige Helferinnen neue Kostüme selbst genäht. Zudem wurde ein neuer Tanz einstudiert. Da die Großveranstaltung, deren 54.– Auflage bis zum Sonntag geht, unter dem Motto „Zusammen“ steht, bedeutet das auch, dass die Massen gemeinsam singen, tanzen und musizieren werden. Den traditionellen finnische Tanz Humppa werden die Böhlenerinnen sicherlich schnell lernen.

Unter der Leitung von Simone Viereder hatten sie im Vorjahr erstmals an einer Europeade teilgenommen. In Namur (Belgien) hatten sie tolle Erfahrungen gesammelt und neue Freundschaften geschlossen. Die Vielseitigkeit des Volks- und Folkloretanz, die sie dort erlebten, steigerte auch die eigene Freude an ihrem Hobby. Unbedingt wollten sie auch in Finnland auftreten. Für die weite Reise wurden unter anderem bei der Veranstaltung „Let’s dance“ im Böhlener Kulturhaus Spenden gesammelt.

Von Barbara Lehmann