Böhlener errinern sich an Anekdoten von Boxkämpfen und Pionierlagern

Klassentreffen sind eine Reise in die Vergangenheit: Welche Lehrer waren die beliebtesten, wer war in wen verliebt und wer stand mit wem auf Kriegsfuß? Am Wochenende kamen 26 Absolventen der Jahrgänge 1946 und 1947 der Oberschule „Georgi Dimitroff“ in Böhlen zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen.