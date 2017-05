Böhlens Träume von einer neuen Zweifeldsporthalle könnten in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden. Wie Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) am Donnerstag bei der Stadtratssitzung verkündete, war der Fördermittelantrag nun endlich erfolgreich. Sachsens Innenminister will den Bescheid persönlich vorbeibringen.