Borna

Es ist sozusagen das tschechische Weihnachtsoratorium. Die „Böhmische Messe“ von Jan Ryba (1765 bis 1815) hat in Tschechien einen ähnlichen Stellenwert wie das populärste Werk des großen Thomaskantors Bach – was außerhalb unseres Nachbarlandes allerdings kaum jemand weiß. Zeit, das zu ändern, hat sich der Bornaer Kantor und Kirchenmusikdirektor Jens Staude schon vor Jahresfrist gesagt. Deshalb ist das 40-minütige Stück am Vorabend des ersten Advent in der Bornaer Stadtkirche zu hören. Die Aufführung am 1. Dezember beginnt 17 Uhr.

Typisch böhmische Musik in Borna

Die Besucher dürfen sich auf Musik freuen, die durchaus als typisch böhmisch gelten darf. Es handelt sich um sogenannte Pastorellen – Musikstücke, die in gewisser Weise ländlich wirken, so wie es aus Beethovens sechster Sinfonie, genannt die „Pastorale“, bekannt ist. In der Böhmischen Weihnachtsmesse, die Ryba im Jahr 1796 schrieb, gehören zu den Pastorellen auch Texte. Texte, die die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Hirten auf der Weide zum Inhalt haben.

Tschechisch statt Latein

Dass der Komponist, der sein Brot als Kantor in Böhmen verdiente, tschechische Texte vertont hat, darf für die damalige Zeit als Sensation gelten. Die Ryba’sche Weihnachtsmesse ist schließlich katholische Kirchenmusik, und dafür wurden am Ende des 18. Jahrhunderts selbstverständlich lateinische Texte verwandt. Bis zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 war Latein bekanntlich die einzige Sprache in katholischen Gottesdiensten.

LSO begleitet die Bornaer Kantorei

Bei der Aufführung in Borna, bei der das Leipziger Symphonieorchester (LSO) die Bornaer Kantorei begleitet, wird aber deutsch gesungen. Und das ist nicht die einzige Veränderung im Vergleich zum Original des Komponisten, der sein Werk für professionelle Sänger schrieb. „Die Messe wird an sich außerordentlich hoch gesungen“, sagt Kantor Staude – und zwar so hoch, dass zumindest die Soprane an ihre Schmerzgrenze kommen könnten. Die Musik ist deshalb zu großen Teilen eine Terz tiefer versetzt. Was dem typisch tschechischen und ausgesprochen volkstümlichen Charakter der Musik, die der Kirchenmusiker in seiner Zeit im Erzgebirge kennen und schätzen gelernt hat, überhaupt keinen Abbruch tut. Im Gegenteil: Ryba hat eingängige Melodien geschrieben und verwendet ausschließlich Dur-Tonarten.

Proben laufen seit September

Es handelt sich jedenfalls um ein Musikstück, das auch über Böhmen hinaus wirkt, ist Staude überzeugt. Die Kantorei probt dafür bereits seit September. Neben der Böhmischen Weihnachtsmesse ist am 1. Dezember auch die Choralkantate von Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören. Im nächsten Jahr, das steht schon fest, erklingt dann wieder das Weihnachtsoratorium von Bach.

Von Nikos Natsidis