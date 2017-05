Borna. Unbekannte haben an einer Wohnung in Borna Pyrotechnik zur Explosion gebracht und dadurch ein Fenster zerstört. Laut Polizei wurden am Freitagmorgen gegen 4.50 Uhr die 21 und 20 Jahre alten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße an der Wyhra unsanft aus dem Schlaf gerissen. Der Täter hatten auf einem Fenstersims der Erdgeschosswohnung mit hoher Wahrscheinlichkeit Pyrotechnik zur Explosion gebracht. Durch die Wucht wurde die Fensterscheibe in der Küche durchschlagen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Krimanaltechniker waren am Freitag vor Ort und führten eine Spurensicherung durch. Laut Polizei gab einer der beiden Bewohner den Beamten vage Hinweise in Bezug auf ein mögliches Tatmotiv. Zum Inhalt teilte die Polizei allerdings nichts mit.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, oder unter der Telefonnummer (03433) 24 40 zu melden.

luc