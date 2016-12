Borna. Ungewollt half ein 15-jähriger Bornaer am Mittwoch bei der Festnahme zwei gesuchter Straftäter. Das teilte die Polizei mit. Als der Jugendliche vom Einkauf zurück kam, sah er zwei Personen mit seinem Fahrrad abhauen. Geistesgegenwärtig rief er die Polizei. Diese konnte anhand der Personenbeschreibungen kurze Zeit später die Diebe im Stadtgebiet mit dem Fahrrad stellen. Bei der durchgeführten Identitätsfeststellung beider stellte sich heraus, dass sie wegen eines Haftbefehls gesucht wurden.

Die 28-Jährige hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen mehrerer kleiner Delikte offen und wurde in die Justizvollzugsanstalt überstellt. Ihr 28-jähriger Begleiter stand zur Fahndung mit einem Haftbefehl wegen Raubes. Er stand am Donnerstag vor dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht und wurde anschließend ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 15-Jährige erhielt sein Fahrrad zurück. Der Wert des Fahrrades betrug 400 Euro.

Von bis