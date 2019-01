Borna

Donnerstagnacht haben Polizisten einen 31-Jährigen in Borna angehalten, der mit seinem Ford Focus in der Straße Am Hochhaus unterwegs war. An dem Auto waren amtliche Kennzeichen befestigt, die nach einem Diebstahl zur Fahndung standen.

Mann war in Borna ohne Führerschein unterwegs

Während der Prüfung stellten die Gesetzeshüter zudem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Somit musste der 31-Jährige das Auto stehen lassen und zu Fuß seines Weges gehen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Diebstahl im besonders schweren Fall eröffnet.

Von LVZ/gap