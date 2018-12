Borna

Am Dienstagabend hörte eine 49-Jährige Geräusche aus einem Lager einer Gaststätte in Borna. Couragiert ging die Frau zum Durchgang. Von dort aus führte eine Tür in das Lager, die offen stand.

Davor standen ein Mountainbike ihrer Tochter sowie eine vollgepackte Tasche mit Lebensmitteln aus der Gefriertruhe. Sie schaute in den Raum und bemerkte einen Mann mit aufgesetzter Kapuze, der gerade dabei war, Getränke und Schuhe in eine Tasche zu packen.

Diebesgut im Wert von mindestens 500 Euro in Borna

Die Frau schloss geistesgegenwärtig die Tür, hielt sie zu und rief laut um Hilfe. Kurz darauf waren ihr Mann (54) und Nachbarn am Tatort. Der 54-Jährige hielt den Einbrecher fest und rief die Polizei. Die Beamten nahmen dann den 37-Jährigen vorläufig fest. Er hatte sich Diebesgut im Wert von mindestens 500 Euro zum Abtransport bereitgestellt.

Die Geschädigten erhielten alles zurück. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige wieder entlassen. Er hat sich strafrechtlich zu verantworten.

Von LVZ/gap