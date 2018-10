Borna

Die Ampelschaltung in der Lobstädter Straße/Ecke Sachsenallee ist derzeit ein echtes Ärgernis. Denn obwohl die Sachsenallee gesperrt ist, wurde die Ampel nicht an die geänderten Bedingungen angepasst.

Langes Warten in der Lobstädter Straße

Wer aus der Lobstädter Straße auf die Bundesstraße nach rechts in Richtung Gewerbegebiet abbiegen will, steht sich zuweilen die Beine in den Bauch. Denn erst dürfen die Fußgänger rüber – und dann reicht die Grünphase gerade noch so für einen Lastwagen oder drei Autos.

Warum also nicht die Grünphase für die Rechtsabbieger verlängern, wenn doch von links – bis auf vereinzelte Baufahrzeuge – nicht mit Verkehr zu rechnen ist?

Stau in der Bornaer Bahnhofstraße. Die Sperrung der Sachsenallee wirkt sich natürlich auch auf die Ausweichstrecken aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Stadtverwaltung Borna begründet das mit der Abstimmung und Kopplung sämtlicher Ampelanlagen in der Sachsenallee. „Das stellt sicher, dass der Verkehr nicht an jeder Anlage bei Rot zum Stehen kommt“, teilt Stadtsprecher Hans-Robert Scheibe mit. Trotz der Sperrung eines Teilstückes der Sachsenallee sei es Ziel, dieses Zusammenspiel der Anlagen beizubehalten – um auszuschließen, dass auf der vierspurigen Bundesstraße „Rückstau an einer Anlage entsteht, der sich im ungünstigsten Fall bis in den vorherigen Ampelbereich zurück erstreckt“.

Ampel soll dennoch überprüft werden

Bei einem Eingriff in eine Anlage seien daher auch die Auswirkungen auf die nachfolgenden Ampelanlagen zu betrachten, so dass es kaum Spielraum für Veränderungen gebe. „Unabhängig davon werden wir aber durch die Betreiberfirma der Anlage prüfen lassen, in welchem Umfang Anpassungen möglich sind“, macht Scheibe deutlich.

Dass eine Umstellung der Schaltung durchaus funktioniert, zeigt das Beispiel Rötha. An der Ampel in der August-Bebel-Straße gab es heftige Kritik, woraufhin das Steuerprogramm erneuert wurde.

Von Julia Tonne