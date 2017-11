Borna: Amtsgericht registriert steigende Aggressivität gegenüber Gerichtsvollziehern

Fast jeder Kraftfahrer kennt den Blitzer an der Bundesstraße 95 in Espenhain. Das war vor zwei Jahren noch nicht so. Damals wurden am Bornaer Amtsgericht erheblich mehr Ordnungswidrigkeiten verhandelt. Was sich jenseits der Statistik feststellen lässt, ist die steigende Aggressivität gegenüber den sechs Gerichtsvollziehern.