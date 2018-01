Borna: An der neuen B 176 ruckelt es noch geraume Zeit

Borna. Wer Borna täglich auf dem neu gebauten Stück der B 176 in Richtung Norden verlässt oder aus dieser Richtung in die Kreisstadt einfährt, spürt es regelmäßig: Zwischen der Neubautrasse und der Ampelkreuzung mit der B 95 gibt es einen heftigen Ruck. Denn die neue, hier leicht abschüssige Trasse wurde ohne Höhenausgleich an die alte Kreuzung angebaut. Dieser Zustand, das geht aus der Antwort der Landesstraßenbauverwaltung auf eine Anfrage der LVZ hervor, wird noch geraume Zeit so bleiben. „Der Zustand der Kreuzung B 95 / B 176 ändert sich nächstes Jahr im Zuge der Verkehrsumlegung auf die neue Autobahntrasse“, kündigt Isabell Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Vekehr (Lasuv) an.

Einen konkreten Zeitplan für den Rückbau der B 95 und damit den Umbau der Kreuzung gibt es noch nicht. Fest stehe laut der Sprecherin des Lasuv nur: „Die Kreuzung wird komplett umgebaut. Somit wird auch der Belag erneuert.“ Von der jetzt vierspurigen B 95 wird die Fahrspur in Richtung Leipzig verschwinden, die Spur in Richtung Chemnitz bleibt.

In dem Zug wird sich dann voraussichtlich auch an der Aufteilung der Fahrspuren auf der Neubaustrecke nochmal etwas ändern. Vierspurig, so wie es jetzt durchgängig der Fall ist, bleibt die im Endzustand nur zwischen Borna und der Autobahnanschlussstelle. Für das restliche Stück bis zur Kreuzung mit der B 95 sieht der Planfeststellungsbeschluss vom 26. Juni 2012 nur zwei Fahrstreifen und eine Linksabbiegespur in Richtung Leipzig vor.

Der nächste Zwischenschritt werde die Freigabe der Anschlussstelle Borna Nord sein. Isabell Siebert nennt dafür keinen Zeitplan, der zuständige Bauleiter hatte angedeutet, dass es in einem guten halben Jahr so weit sein könnte. In rund drei Wochen werde bei Borna die Geh- und Radwegebrücke zur Verfügung stehen. Die noch fehlenden Lärmschutzwände an der Anschlussstelle werden laut Siebert voraussichtlich erst im zweiten Quartal dieses Jahres montiert.

Das neu gebaute Stück der B 176 war am 9. Januar freigegeben worden.

Von André Neumann