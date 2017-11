Borna: Angebote aus dem Kirchenladencafé gehen im Gemeindehaus weiter

Borna. Der Marien-Treff in Borna ist das neue Offenkundig. Mit dem Frühstückstreff ist am Montag die neue Begegnungsstätte im Gemeindehaus am Martin-Luther-Platz eröffnet worden. „Nach nur einem Monat Pause gehen die Angebote aus dem Offenkundig jetzt hier nahtlos weiter“, sagt Thomas Claus, vielen bekannt als Darsteller des Michael von der Straßen und in dem Falle einer der Initiatoren.

„Hier ist jeder herzlich willkommen – zu Begegnungen, zum Innehalten, zu Gesprächen“, erklärt Pfarrer Thomas Mallschützke. Rund 30 Besucher waren gekommen, um den Marien-Treff kennenzulernen, unter ihnen auch viele Ehrenamtliche, die bisher im Kirchenladencafé in der Roßmarktschen Straße für die Gäste da waren. Helga Reeck, jahrelang Helferin im Offenkundig, ist mehr als glücklich über die Fortführung im Marien-Treff. „Sonst würde nicht nur mir etwas fehlen, sondern auch vielen Bornaern.“ Schließlich sei das Kirchenladencafé eine beliebte Anlaufstelle gewesen.

Dass zahlreiche Gruppen, die sich bislang im Offenkundig getroffen haben, von nun an im Gemeindehaus ihr Domizil haben, steht längst fest, wie Mallschützke betont. Unklar war bislang aber noch, wie es mit der Mittwochs-Reihe „Zugehört und eingemischt“ weitergehen soll. Mittlerweile ist die Frage beantwortet. Am 29. November ist bei Manuela Krause vom Bornaer Stadtjournal Pfarrer Christian Wolff aus Leipzig zu Gast. Ab 19.30 Uhr geht es im Gemeindehaus um „genutzte und vergebene Chancen der Lutherdekade für die Kirche“.

Von Julia Tonne