Borna: Angler holt Zehn-Kilo-Hecht aus dem Speicherbecken Witznitz

Borna. In den letzten Tagen war Heiko Kramer fast immer draußen an einem der vielen Gewässer rund um Borna. Und es hat sich gelohnt. Gewaltige Fische hat der 45-Jährige, der seine Brötchen als Autoverkäufer verdient, in der letzten Zeit aus dem Wasser geholt. Was bei einem wie ihm allerdings so selten nicht ist. Kramer ist passionierter Angler, und er weiß, wie und wo es geht. „Im Prinzip fast überall.“ Es gebe fast keine Stelle, die nicht befischt werden könnte. Kramer wirft seine Rute gern am Speicherbecken Witznitz aus. Er ist Mitglied der Angeldomäne Markkleeberg. Er rückt am Wochenende aus, aber auch gern nach Dienstschluss bis zum Einbruch der Dunkelheit. Er hat ein Boot in Witznitz und auch eins am Muldestausee.

Kramer ist ein so genannter aktiver Angler, also keiner, der die Angel auswirft, sich setzt und dann darauf wartet, dass vielleicht ein Karpfen beißt. Als aktiver Angler schmeißt er die Rute mit dem Plasteköder immer wieder ins Wasser. Die Bewegung ist es, sagt Kramer, die den Raubfisch sozusagen scharf macht, so dass er im Endeffekt anbeißt.

Seine Leidenschaft sind Raubfische wie Zander, Hecht und Barsch. Der größte Hecht, den er bisher aus dem Wasser geholt hat, war 1,23 Meter lang und wog beachtliche zwölf Kilo, der letzte nur zehn Zentimeter kleiner und immerhin auch zehn Kilo schwer. Wobei ein Angler wie er keineswegs ständig auf Nahrungssuche ist. Ein Großteil seiner Fische landet am Ende wieder dort, wo sie herkommen – im Wasser. Was natürlich nicht heißt, dass jemand wie Heiko Kramer, der auch an der Ostsee angelt, nicht wüsste, was gut schmeckt. Schließlich ist er gelernter Koch. Und keine Frage, bei einem Zanderfilet oder auch gegrilltem frischen Fangfisch in Alufolie lässt sich nur schwer widerstehen.

Von Nikos Natsidis