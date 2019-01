Borna

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um ein Filetgrundstück. Wenn der städtische Bauausschuss am Montag zu seiner Beratung im Verwaltungsgebäude An der Wyhra zusammenkommt, steht die Zukunft des Blauen Hechts auf der Tagesordnung.

Jenes Areal in Sichtweite des Rathauses an der Ecke Bahnhofstraße/Wassergasse, das jahrelang die prominenteste Bornaer Brache war, die aber seit einigen Jahren immerhin begrünt und damit einigermaßen ansehnlich ist. Dort soll ein neues Verwaltungsgebäude entstehen.

Architektenwettbewerb für den Blauen Hecht

Die Idee ist nicht neu. Bereits vor Jahren hatte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klargemacht, wen sie dort am liebsten sehen würde: die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Diese sind seit den 90er-Jahren in der ehemaligen Kindertagesstätte im früheren Paschke-Viertel, dem heutigen Wohngebiet An der Wyhra untergebracht.

Deshalb soll es für die Fläche des vormaligen Blauen Hechts einen Architektenwettbewerb geben. Grundlage dafür aber, so heißt es in dem Beschlussantrag, den der Bauausschuss am Montag absegnen soll, ist die Erstellung eines Raumkonzepts für das geplante Gebäude.

Kosten liegen bei 100.000 Euro

Damit soll ein Leipziger Baubüro beauftragt werde. Es gehe um die „Zuordnung aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu den einzelnen Räumen“, heißt es weiter in dem Papier. Die Gesamtkosten für die Erstellung eines Raumkonzepts und die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs werden 100.000 Euro veranschlagt, von denen 66.000 Euro als Fördermittel aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) stammen. Die Gelder finden sich in der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2019/20, der noch beschlossen werden muss.

Blauer Hecht war ein Kino

Auf der heutigen Grünfläche befand sich seit dem späten 15. Jahrhundert ein Gasthof. Der Hechtwirt ließ um 1850 einen großen Gesellschaftssaal errichten, der 1910 zum Lichtspiel-Central-Theater wurde. Mitte der 60er-Jahre wurde der Saal zum Probenraum und Sitz des damaligen Staatlichen Orchesters Leipzig, Sitz Borna, dem heutigen Leipziger Symphonieorchester. Große Teile des Gebäudes wurden 1994 abgerissen.

Neues Gebäude soll mit der Umgebung harmonieren

Das künftige Gebäude soll mit der Umgebung harmonieren, so dass auch das Wandbild des Bornaer Malers Jens Rockrohr weiterhin gut sichtbar ist. Das hatte Oberbürgermeisterin Luedtke bereit von anderthalb Jahren erklärt. Das lasse sich durch die Verwendung von Glas und den Einsatz von Licht möglich machen.

Von Nikos Natsidis