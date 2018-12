Borna

Die Stadt Borna lässt prüfen, inwieweit der Bahnhofsvorplatz nebst Busbahnhof saniert und heutigen Erfordernissen angepasst werden kann. Ein entsprechender Beschluss steht auf der Tagesordnung einer Sondersitzung des städtischen Bauausschusses, der am Dienstag (17. Dezember), 17 Uhr im städtischen Verwaltungsgebäude An der Wyhra zusammenkommt. Dabei geht es um die Beauftragung der G.U.B. Ingenieur AG in Leipzig, eine Machbarkeitsstudie über die Umgestaltung des gesamten Areals am Bahnhof zu erstellen.

Räder besser am Bornaer Bahnhof unterbringen

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hatte bereits vor Jahresfrist angekündigt, dass im Zuge der geplanten Sanierung des Bahnhofs auch der Busbahnhof neu gestaltet werden müsse. Dazu gehörten bessere Möglichkeiten, Fahrräder sicher unterzubringen, so dass in der Folge mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf S-Bahn/ Fahrrad animiert werden könnten.

Nunmehr sei die Stadt vom Landratsamt sowie der Thüsac und dem Zweckverband Nahverkehr Leipzig (ZVNL) gebeten worden, den Busbahnhof zu sanieren, heißt es weiter in dem Beschlussantrag. Grund dafür sei die Zunahme der Fahrgastzahlen durch die verbesserte S-Bahn-Verbindung nach Leipzig durch den Citytunnel.

Gelder im Haushalt von Borna eingeplant

Das Leipziger Planungsbüro soll für den Auftrag 52.000 Euro erhalten. Die Mittel seien im neuen Doppelhaushalt 2019/20 eingeplant und kommen zudem aus Fördertöpfen des ZVNL. Der Busbahnhof war Anfang der 90er-Jahre in seinen derzeitigen Zustand versetzt worden.

Von Nikos Natsidis