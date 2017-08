Borna: Christoph Arnold leitet nun die Clemens-Thieme-Grundschule

Die Clemens-Thieme-Grundschule in Borna Nord hat mit Christoph Arnold einen neuen Schulleiter. Der 51-Jährige tritt seine Stelle mit jahrelangen Erfahrungen aus Theorie und Praxis an, er war unter anderem Schulleiter in Liebertwolkwitz und in der Forschung tätig. In Borna will er für das Kollegium, die Eltern und Schüler Begleiter und Unterstützer sein.