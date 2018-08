Borna

Nach dem Strand ist vor dem Strand. Wer bis jetzt nicht genug von Sand und guter Laune hat, kann seinen Urlaub verlängern. Denn am Sonnabend, 11. August, geht der Borna City Beach wieder los – mit Musik, Sport und Cocktails an lauen Sommerabenden. Städtische Werke Borna (SWB) und Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) lassen in wenigen Tagen rund 900 Tonnen Sand am Breiten Teich ankarren, um eine Wohlfühloase zu schaffen.

Kubanische Nacht steigt am Sonnabend

Schon am Sonnabend startet die Woche mit vollem Programm – mit Jedermann-Turnier am Nachmittag und mit kubanischer Nacht am Abend. Schuhe können getrost zuhause gelassen werden, nur das Outfit kann eine Überarbeitung erfahren – von sportlich zu elegant.

Ein weiterer unverzichtbarer Programmpunkt: der Kleckerburgenwettbewerb. Am 12. August entwerfen Nachwuchsarchitekten Schlösser und Burgen, bauen Verliese und Falltüren. Wessen Bild letztlich zum Sieger gekürt wird, entscheiden die Bornaer via Facebook.

Sommerkino, Boccia und Skat

Montag und Dienstag drauf wird von den Bauwerken allerdings nicht mehr viel übrig sein, an den zwei Tagen bevölkern Sommerkino-Besucher das Areal. SWB und BWS haben – wie schon in den vergangenen Jahren – einen Truck organisiert, die grobe Filmauswahl ist erfolgt, nun können die Open-Air-Fans in den kommenden Tagen die Feinjustierung vornehmen – ebenfalls via Internet. Wer etwas mehr Sport braucht, spielt Boccia oder Skat.

Fußballtennis war ein Renner im Vorjahr

„Ein echter Renner im vergangenen Jahr war Fußballtennis, weshalb das auch diesmal wieder auf dem Programm steht“, sagt Marko Nickel von den Stadtwerken, der die Organisation in den Händen hält. Am Donnerstag der City Beach-Woche müssen Fußbälle mit allen Körperteilen, von Armen und Händen abgesehen, über die tiefer hängenden Netze gebracht werden.

32 Teams treten beim Firmencup an

Freitag dann geht es in die nächste Runde des Firmencups. 32 Mannschaften stehen bereit, trainieren schon jetzt mehr oder weniger und kümmern sich um möglichst knappes Outfit. Anfragen, so Nickel, habe es gar aus Altenburg, Eilenburg und Leipzig gegeben. „Der Firmencup ist weit über Borna hinaus bekannt.“

Nach dem Sport folgt die Party: am Abend legt DJ Mirco auf. Krönendes Finale der Strand-Woche wird am 18. August die Malle-Party sein. Wer es bis dahin geschafft hat, ist anschließend urlaubsreif.

Von Julia Tonne