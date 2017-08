Borna City Beach startet Freitag am Breiten Teich: Sommerkino und Kubanische Nacht

Borna. Ab Freitag geht es auf dem Gelände am Breiten Teich in Borna wieder rund und sandig zu. Städtische Werke (SWB) und Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft laden zur dritten Auflage vom Borna City Beach ein. Und die wartet nicht nur mit deutlich mehr Erlebnis- und Sporttagen auf, sondern mit mehr Sand, Sommerkino und Kubanischer Nacht.

Den Startschuss für das neuntägige Vergnügen übernehmen am Freitagnachmittag ab 15 Uhr die Bornaer Betriebe, die sich zum Firmencup angemeldet haben. „32 Startplätze gab es, aber 40 Interessenten“, sagt Marko Nickel von den SWB. Heißt: Das Ereignis habe sich mittlerweile herumgesprochen. Traurig sein müsse aber niemand, die Teams, die nicht berücksichtigt werden konnten, haben noch andere Möglichkeiten, im Sand herumzutollen. So werden am 16. und 17. August ab 14.30 Uhr Schnupperkurse sowie am 19. August ab 11 Uhr ein Jedermannturnier im Beachvolleyball angeboten. Dafür seien laut Nickel noch fünf Mannschaftsplätze frei. Deutlich mehr freie Kapazitäten gibt es für das Fußballtennisturnier am 18. August, Anstoß ist hier um 16 Uhr. Anmeldungen sind per Mail an vertrieb@stadtwerke-borna.de möglich.

Am Breiten Teich dreht sich aber nicht alles um Sport, am Montag und Dienstag steht jeweils Sommerkino ab 20.30 Uhr auf dem Programm. Die Kinobesucher entscheiden über die Facebook-Seite der Städtischen Werke selbst über die Filme. Zur Auswahl stehen unter anderem „Frau Müller muss weg“, „Honig im Kopf“, „Man lernt nie aus“, „Kundschafter des Friedens“ und „Abgang mit Stil“.

Wessen Sache das reine Zuschauen nicht ist, kann sich hingegen an anderen Tagen abends austoben. Am kommenden Freitag legt DJ Madstep ab 21.30 Uhr auf, die Band 5Raumfenster steht am Sonnabend ab 20 Uhr auf der Bühne, DJ Marc Werner bringt am 18. August Schwung in die Bude. Und wem das noch nicht reicht, sei die kubanische Nacht am 13. August ans Herz gelegt. Ab 20 Uhr gibt es Cocktails, heiße Rhythmen und einen Schnupperkurs im Salsa. Den Abschluss der neuntätigen Sause bildet am 19. August eine Malle-Party mit René Frühauf.

Von Julia Tonne