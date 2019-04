Borna

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) Leipzig Land zeigt jetzt an historischer Stelle in der Breiten Straße in Borna Flagge. Dort wurden jetzt die neuen Räume des DRK-Pflegedienstes eröffnet. Damit ist das Gebäude, in dem sich früher die Cembalofabrik des Harmoniumbauers Olof Lindholm befand, vollständig umgestaltet.

DRK betreut 60 Leute in Borna

Von hier aus werden etwa 60 Leute betreut werden, erklärte DRK-Vorstand Jens Bruske. Zudem stehen die Räume im Erdgeschoss den etwa 30 Menschen für Veranstaltungen, aber auch zum gemeinsamen Essen zur Verfügung. Im Gebäude befinden sich 24 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen. Der DRK-Pflegedienst hat elf Mitarbeiter. Im Jahr 2010 hatte sich der DRK-Kreisverband zunächst in der Roßmarktschen Straße niedergelassen.

Von nn