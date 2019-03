Borna

Als ihn Antje Steinhardt vorige Woche überredetet, doch mit in den Goldenen Stern zu kommen, wusste er von nichts. Die Leiterin des Schülerfreizeitzentrums (SFZ) der Kindervereinigung Leipzig in der Bornaer Schulstraße hatte ihren Grund dafür.

Schließlich sollte es eine Überraschung sein. Vor Beginn der Stadtratssitzung wurde Danilo Naumann ausgezeichnet – mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Borna. Verdient hatte er die Ehrung allemal, da waren sich Antje Steinhardt, Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sowie die anwesenden Stadträte einig.

Die gute Seele des Freizeitzentrums in Borna

Schließlich ist der 34-Jährige so etwas wie die gute Seele des Freizeitzentrums, das von Montag bis Freitag täglich von 20 Kindern und Jugendlichen angesteuert wird. Und die, so machte die Leiterin der Einrichtung bei der Auszeichnung im Goldenen Stern klar, sind froh, dass sie Danilo Naumann haben. Vor allem wegen seiner Ideen.

Danilo Naumann ist die gute Seele des Freizeitzentrums,in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Youtube-Kanal aus Borna

Dazu gehört das „Schüler TV“. Dahinter verbirgt sich ein Youtube-Kanal, den Naumann mit den jungen Leuten bespielt. Darauf muss schließlich erst einmal jemand kommen. Zu sehen sind kleine Filme, die die Kinder mit ihren Handys selbst produzieren, etwa von Ausflügen ins Kino.

Später werden die Werke bearbeitet. Mittlerweile gibt es an die 50 Filme. Für Danilo Naumann sind es mehr als nur Aufnahmen von Aktionen im SFZ. Er sieht darin auch Dokumente, anhand derer die Kinder und Jugendlichen in später sehen können, was sie früher gemacht haben.

Seit 2010 im Freizeitzentrum in Borna

Denn die Besucher im SFZ werden älter. Längst sind die ersten, mit denen es Danilo Naumann zu tun hatte, als er im SFZ anfing, erwachsen. Das war 2010. Da war der junge Mann auf der Suche nach einer Beschäftigung.

Zwar hatte er seine Ausbildung zum Bürokaufmann beendet; wegen einer schweren Krankheit war und ist er allerdings nicht mehr in gewohnter Weise arbeitsfähig. Er bezieht EU-(Erwerbsunfähigkeits-)Rente. Seine Bemühungen um kleine Nebenjobs hatten nicht den gewünschten Erfolg. „Damals sah ich aus wie der Tod auf zwei Beinen.“ Er wog zu dieser Zeit gerade einmal noch 40 Kilo.

Danilo Naumann ist so etwas wie der Allrounder, der den Kindern kaum einen Wunsch abschlagen kann. Quelle: Nicole Rathge-Scholz

In der Bornaer Schulstraße aufgekreuzt

Das hat sich Gott sei Dank geändert, wozu auch seine Arbeit im SFZ beigetragen haben dürfte. Dort kreuzte er eines Tages auf, nachdem er von der Einrichtung in der Bornaer Schulstraße auf einem Flyer erfahren hatte. Zunächst einen Tag in der Woche, später öfter und längst täglich, so dass er mit den drei hauptamtlichen Mitarbeitern dort längst zum Team gehört. Und er hat sein ganz spezielles Refugium: den Garten.

Garten am Bornaer SFZ ist sein Reich

Der war ihm schon in seiner Anfangszeit im SFZ aufgefallen – als reichliches Betätigungsfeld. Gartenarbeit hatte Danilo Naumann schon gereizt, als er als Kind im Garten seiner Eltern mitmachen durfte. Der Garten vor und hinter dem Gebäude in der Schulstraße, das demnächst saniert wird, ist sein Reich. Danilo Naumann: „Das ist mein Job.“

Freund für die Kinder im Bornaer SFZ

Aber eben nicht nur das. Denn Danilo Naumann ist so etwas wie der Allrounder, der den Kindern kaum einen Wunsch abschlagen kann, wie Leiterin Antje Steinhardt schon ihrer Laudatio bei der Verleihung des Ehrenamtspreises klarmachte. Deshalb ist er auch zur Stelle, wenn es darum geht, um die Ecke zu denken. Etwa beim alljährlichen Weihnachtsmärchen. Dann schreibt er mit den Kindern traditionelle Märchen um. Da kommt es dann soweit, dass sich Hänsel und Gretel verlaufen, weil ihr Smartphone ausgefallen ist. Für die Kinder, für die er längst zum Freund geworden ist, wird das jedes Mal ein großer Spaß. Und für Danilo Naumann ganz offenkundig auch. Weil er das gute und wichtige Gefühl hat, dass er gebraucht wird.

Von Nikos Natsidis