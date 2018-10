Borna

Viele Autohäuser der Region und die Leipziger Volkszeitung machen den Bornaer Marktplatz zum zweiten Mal in diesem Jahr zum großen Open-Air-Autohaus. Am Sonnabend haben Autoliebhaber und alle, die es werden wollen, wieder ausreichend Gelegenheit, sich mit Neuheiten und Neuwagen zu beschäftigen.

Zahlreiche Autohäuser sind dabei

Von 9 bis 15 Uhr präsentieren sich beim Autoherbst zahlreiche Autohäuser vor dem Rathaus, lassen die Besucher Probe sitzen, unter die Motorhaube und in den Kofferraum gucken. Bei Interesse sind auch schon Termine für Probefahrten zu bekommen.

Fahrgeschäfte laden noch ein

Der Frischemarkt zieht an dem Tag in bewährter Weise mit seinen Angebots- und Verkaufsflächen wieder hinter das Rathaus. Zudem können die Besucher noch ihre Runden in den Fahrgeschäften vom Stadtfest drehen. Wie die Stadt mitteilt, bleiben diese an dem Tag in Betrieb.

Von Julia Tonne