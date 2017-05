Borna. Das lange Wochenende nutzten Diebe, um ins ehemalige Pestalozzi-Gymnasium in der Leipziger Straße in Borna einzubrechen. Viel Zeit nahmen sie sich dafür, um in das leer stehende Gebäude einzudringen, Werkzeuge aus der Hausmeisterwerkstatt zu entwenden und sich an einer Orgel zu schaffen zu machen. Dabei leerten sie noch zwei Flaschen Bier, die die Polizeidirektion Leipzig dann am Tatort fand. Ob Teile von der Orgel fehlen, konnte bei der Anzeige nicht festgestellt werden. Es entstand Schaden in vierstelliger Höhe.

Von thl