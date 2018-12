Borna

Die Polizei hat Ermittlungen wegen drei Einbrüchen aufgenommen, die sich in den vergangenen Tagen in Borna ereigneten.

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in das Bürger- und Parteibüro des CDU Kreisverbandes in der Roßmarktsche Straße ein und stahlen einen Beamer im Wert von ca. 200 Euro. Sie hebelten eines der Gebäudefenster auf, stahlen den Beamer und verschwanden. Eine Mitarbeiterin stellte den Einbruch am nächsten Tag fest und informierte die Polizei. Der Sachschaden wird mit circa 500 Euro beziffert.

Wenige Meter weiter, in der Breiten Straße, drangen Einbrecher ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag in eine Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) ein. Dafür nutzten die Täter vermutlich einen Original- oder womöglich nachgemachten Schlüssel. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Räume, darunter das Lager und ein Büro, durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Täter stahlen zwei Geldkassetten mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag, zwei Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugpapiere. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

In der Deutzener Straße wurde in der Nacht zu Freitag in das Gebäude der Außenstelle des Amtsgerichtes eingebrochen; sämtliche Bürotüren wurden aufgebrochen und die Räume durchsucht. Einer ersten Kontrolle zufolge wurde offenbar nichts gestohlen. Erfolglos versuchten die Täter, in ein zweites Gebäude einzubrechen. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zu einem möglichen Zusammenhang der Taten äußerte sich die Polizei nicht.

Von LVZ