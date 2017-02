Borna. Der Bockwitzer See in Borna soll einen Naturerlebnispfad bekommen. Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig hat dafür am Montag den Weg geebnet und eine Machbarkeitsstudie beschlossen. Ziel ist es, die Attraktivität des Sees zu erhöhen und das Gewässer samt Uferbereich für Naherholung und Naturtourismus zu nutzen.

Die beiden Kommunen Borna und Kitzscher hatten das Projekt in das Kommunale Forum eingebracht, ein Zusammenschluss von elf Städten und Gemeinden des Landkreises Leipzig und der Stadt Leipzig. „Beide Städte liegen unmittelbar am See und haben natürlich Interesse daran, landschaftsverträgliche Freizeitangebote zu schaffen“, macht Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) deutlich. Mit den Sanierungsarbeiten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) und der verkehrsseitigen Erschließung durch die Kommunen sei das Entwicklungsgebiet für die Folgenutzung bereits vorbereitet worden.

Aufgabe für das vom Kommunalen Forum beauftragte Büro ist es nun, einen Naturerlebnispfad zu konzipieren. Da laut Steffi Raatzsch, Geschäftsführerin des Zweckverbandes, bereits erste Vorstellungen dazu vorhanden seien, werde es im Vorfeld einen Ideen-Workshop geben. Beteiligt daran sind allerdings nicht nur die an den See angrenzenden Städte, sondern auch die Sächsische Landestiftung für Natur und Umwelt, der ein großer Teil des Gebietes gehört. Sie beteiligt sich auch finanziell an der Machbarkeitsstudie, die rund 15 000 Euro kosten wird.

Wichtigster Ausgangspunkt für einen Erlebnispfad sei laut Luedtke zunächst einmal die Wegeführung. „Zu berücksichtigen ist beim Wegeverlauf die bereits geplante, bisher aber nicht realisierte Wegeverbindung zwischen B 176 und Seeufer im nordöstlichen Bereich“, ist in der Aufgabenbeschreibung festgelegt, die für den Bockwitzer See erstellt wurde. Durch verschiedene Stationen solle der Weg zu einer Besucherattraktion entwickelt werden. „Wir müssen sowohl Einheimischen als auch Gästen einen besonderen Anreiz schaffen, den See zu nutzen und zu entdecken“, betont sie. Schließlich sei das Gewässer Ergebnis eines jahrzehntelangen Strukturwandels.

Was die Stadt Borna betrifft, werden nach Aussage der Rathauschefin Investoren aller Couleur bei ihr vorstellig, um Interesse am Bockwitzer See zu bekunden. „Doch letztlich gab es bisher noch keine verbindlichen Aussagen.“ Weshalb der See unter anderem auf der Agenda des Zweckverbands stehe. Angedacht ist, dass ein Konzept noch in diesem Jahr vorliegt, wann mit der Realisierung dann zu rechnen ist, bleibt offen.

