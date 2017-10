Borna: Erneut rassistische Schmierereien an Häuserwänden

Nach den Nazi-Symbolen auf einer Gebäudewand des früheren Pfarramtes in Lobstädt beschäftigt ein weitere Fall rassistischer Schmierereien die Polizei in Borna. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch einen Einkaufsmarkt beschmutzt.