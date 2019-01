Borna

Kerzen gehören dazu, eine tolle Torte, das passende Kleid und eine witzige Fotoidee.: Sowohl Hochzeiten verlangen entsprechende Feinheiten, aber auch Jugendweihen, Taufen und runde Geburtstage. Für sämtliche Party-Anlässe hatte der Bornaer Fernsehsender Regio TV eben diese Ideen geliefert, mit Hilfe zahlreicher Aussteller bei der Messe „Feste feiern“.

Wenn es auch etwas verhalten im Goldenen Stern losging, so gaben sich spätestens mit der Brautmodenschau die Besucher die Klinke in die Hand. Unter anderem Sarah und Nico aus Borna, die im August vor den Traualtar treten. „Um das Lokal, Standesamt und Fotografen haben wir uns schon gekümmert, aber das Wichtigste fehlt noch: Kleid und Anzug“, erzählte das Paar, das sich seinen Kennenlerntag als Hochzeitsdatum ausgesucht hat.

Anregungen bekamen Sarah und andere angehende Brautpaare bei der Modenschau von Hochzeitsambiente Sunflower aus Kohren-Sahlis. Inhaberin Antje Meyer ließ ihre Models unter anderem Vintage-Kleider vorstellen, „die sich durch fließende Stoffe auszeichnen und eher schlicht gehalten sind“.

Im Trend seien in diesem Jahr zudem viel Spitze, Tattoo-Optiken und rosé- und champagnerfarbene Kleider. „Für den Bräutigam bleibt es beim schicken Anzug, den Pepp liefern unter anderem Hosenträger“, betonte Meyer. Für die Jugendweihe hingegen setze sich bei den Jungs der dunkelblaue Anzug durch, bei den Mädchen ein Kleid mit Chiffon-Rock und Spitzenträgern.

Hochzeitsambiente Sunflower präsentierte bei Modenschauen Abend-, Braut und Jugendweihemode. Quelle: Julia Tonne

Allerdings hatte Meyer, die mit ihrem Geschäft erst vor einer Woche auf den Kohrener Markt 12 gezogen ist, nicht nur Hochzeitsmode dabei, sondern auch Abendgarderobe. Sie riet dazu, Termine für die Anproben zu vereinbaren, denn diese könnten schon einige Zeit in Anspruch nehmen.

Für einen ungewöhnlichen Hingucker sorgte am Sonnabend die Fotobox Leipzig. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, den „magischen Spiegel“ auszuprobieren. Heißt: davor stellen, noch fix Haare und Kleid richten, lächeln, auf einen Button auf dem Spiegel drücken, damit den Auslöser betätigen – und das Foto kann ausgedruckt werden. Wer will, kann vor dem Druck noch Herzchen, Smiley und Co. auf das Bild zaubern.

Nicole und Maria Flach probieren die Fotobox aus Leipzig aus. Quelle: Julia Tonne

Die Fotobox kann für sämtliche Anlässe gebucht werden und kostet – in der großen Hochformatausführung, bei der die Gäste komplett auf dem Bild Platz haben – rund 500 bis 600 Euro für die gesamte Veranstaltung. Darin enthalten sind nicht nur 400 Ausdrucke, sondern auch witzige Utensilien, die die Gästeschar noch mehr aufpeppen. Maria Flach und ihre Tochter Nicole probierten die Box als erste aus und waren schlicht begeistert. „Das ist eine tolle Idee, um zum Beispiel eine Gästebuch anzulegen“, sagte Flach.

Auch das Fotostudio Borna war mit vor Ort, um sein breites Angebot vorzustellen. Und das reicht nicht nur bis Hochzeiten und Jugendweihen, sondern geht weit darüber hinaus. Ob Familienbilder, Aktfotografie oder Babybilder – das Studio liefert für alle Lebenslagen die passenden Erinnerungen.

Die Auszeit aus Neukieritzsch lässt sich für jede Feier etwas besonderes einfallen. Quelle: Julia Tonne

Als perfekter Feier-Ort präsentierte sich die Auszeit aus Neukieritzsch. Die kann schließlich auf jahrelange Erfahrungen zurückblicken, kümmert sich um das Essen und die passende Dekoration. Auch ungewöhnliche Wünsche werden umgesetzt, „erst vor einigen Wochen wollte ein Paar im Stil der amerikanischen 50er Jahre feiern“, erzählt Uta Beyer. „Und gerade bei runden Geburtstagen und auch Jugendweihen setzt sich der Brunch zunehmend durch“, ergänzt ihr Kollege Patrick Bräuer.

